«Татнефть» будет шить маски и бесплатно отдавать их
ПАО «Татнефть» готово организовать пошив до 200 тыс. медицинских масок, чтобы бесплатно передать больницам и населению.
Компания собирается безвозмездно поставлять материал малым предприятиям и волонтерам. Свою готовность бесплатно шить медицинские маски уже подтвердили девять предприятий в Альметьевске, пишет «Интерфакс».
Для изготовления масок будет использоваться нетканый многослойный полипропиленовый материал типа СМС-25.
Ранее жителям Казани предложили самим шить себе многоразовые маски.ОбществоМедицина Татарстан
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