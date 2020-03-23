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«Татнефть» будет шить маски и бесплатно отдавать их

15:41, 23.03.2020
«Татнефть» будет шить маски и бесплатно отдавать их
Фото: realnoevremya.ru

ПАО «Татнефть» готово организовать пошив до 200 тыс. медицинских масок, чтобы бесплатно передать больницам и населению.

Компания собирается безвозмездно поставлять материал малым предприятиям и волонтерам. Свою готовность бесплатно шить медицинские маски уже подтвердили девять предприятий в Альметьевске, пишет «Интерфакс».

Для изготовления масок будет использоваться нетканый многослойный полипропиленовый материал типа СМС-25.

Ранее жителям Казани предложили самим шить себе многоразовые маски.

ОбществоМедицина Татарстан
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