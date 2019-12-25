Водителям такси могут разрешить стать самозанятыми

Самозанятые граждане могут получить разрешение на официальную работу в такси. Об этом рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

По словам парламентария, данная норма предусмотрена в законопроекте о государственном регулировании деятельности такси.

«Мы впервые разрешаем самозанятым работать в такси. С Минтрансом России мы постоянно дискутировали на эту тему, ввели закон о самозанятости. Что греха таить, половина таксистов сегодня — это самозанятые, но поскольку по закону самозанятым нельзя быть таксистами, мы предусмотрели эту норму в законопроекте. Такси может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и самозанятый», — сказал парламентарий в интервью «Татар-информ».

Напомним, в России официально расширили эксперимент по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 регионов.