Пензенский губернатор посоветовал не приглашать Макса Коржа в город

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, спустя 10 дней после выступления Макса Коржа в Пензе, призвал не приглашать в город таких исполнителей.

По данным правительства Пензенской области, концерт Коржа прошел 6 декабря на «Дизель Арене» в Пензе, где «приезжие фанаты с помощью файеров устроили огненное шоу». По данным властей, «среди зрителей было много футбольных фанатов, агрессивно настроенных».

«Не надо приглашать таких исполнителей, за которыми едут со всех регионов Российской Федерации. И если там бескультурье, такие исполнители нам не нужны! А если бы что-то произошло, если бы погибли люди?! Материалы служебного расследования должны быть предоставлены — 3 дня срока. Есть ответственные, есть виновные, кто данную ситуацию допустил», — сказал глава региона.

Также Белозерцев дал распоряжение ужесточить контроль над проведением массовых зрелищ, поскольку концерт проходил в подведомственном областному Минспорта учреждении, передает «РИА Новости».

Напомним, в апреле в Казани из-за концерта Макса Коржа произошло «землетрясение».