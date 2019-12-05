С начала года мобильная связь появилась более чем в 60 селах Татарстана

Фото: Реальное время

За 11 месяцев 2019 года не менее 62 населенных пунктов в Татарстане получили доступ к мобильным сервисам. Ранее мобильная связь там отсутствовала.

Связь в этих населенных пунктах обеспечил «МегаФон», сообщили «Реальному времени» представители компании. Всего за 11 месяцев 2019 года компания запустила в Татарстане более 180 новых базовых станций, в том числе свыше 100 — стандарта 4G в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Бавлах, Зеленодольске, а также в ОЭЗ «Алабуга».

Напомним, вопрос обеспеченности населенных пунктов Татарстана мобильной связью поднимался накануне на коллегии Минцифры республики. Глава министерства Айрат Хайруллин рассказал, что в ряде населенных пунктов «белые пятна» на карте покрытия сотовой связи все еще остаются.