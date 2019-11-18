Татарстан вошел в десятку регионов с лучшими условиями труда работающих пенсионеров

Фото: Олег Тихонов

Татарстан вошел в десятку регионов с благоприятными условиями рынка труда для пенсионеров. Такие данные опубликовало «РИА Новости».

Для определения регионов с лучшими условиями труда для пенсионеров изучались такие факторы, как уровень оплаты труда, занятость, доля безработицы среди лиц пенсионного возраста, как легко найти работу пожилому человеку, соотношение зарплат пенсионеров и остальных работающих, процент работающих пенсионеров и другие факторы.

Согласно исследованию, наиболее благоприятные условия труда для пенсионеров сложились в Москве и Санкт-Петербурге. В общем рейтинге Татарстан вошел в 10-ку, заняв 8-ю строчку. По оценке экспертов, первую десятку можно назвать достаточно хорошим уровнем привлекательности рынка труда для пенсионеров.

Ранее подобное исследование проводило РИА «Рейтинг». По их данным, республика Татарстан заняла пятое место в рейтинге регионов России.