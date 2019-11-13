В Башкирии контракты на содержание дорог были завышены на 57 млн рублей

Контрольно-счетная палата Башкирии обнаружила, что в 2019 году госконтракты на содержание региональных дорог в республике были завышены в сумме на 57 млн рублей. Также ведомство обратило внимание на неэффективность приложения «Дорожный эксперт».

По данным КСП, почти половина дорог регионального и межмуниципального значения не отвечают нормативным требованиям. Доля таких дорог составляет 45,5%, передает РБК. Общая протяженность плохих дорог составляет 6 218,56 км.

Изучение ситуации с приложением «Дорожный эксперт» показало, что отклоняется почти четверть заявок (26%), из них около половины отклоняется из-за несоответствия фотографий и отсутствия привязки к местности.

Кроме того, отмечается, что в 2017—2018 годах республиканские ведомства, отвечающие за состояние дорожной сети, не проводили оценку состояния дорог, не разрабатывали проекты по их содержанию. Также не планировалась дорожная деятельность и не распределялись бюджетные ассигнования.

Ранее сообщалось, что 70% жителей Башкортостана не удовлетворены качеством дорог в республике. Опрос КСП показал, что 65% респондентов жалуются на большое количество выбоин и наличие колей на дорожном покрытии.

