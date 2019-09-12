70% жителей Башкирии не удовлетворены качеством автомобильных дорог

70% жителей Башкортостана не удовлетворены качеством автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Такие данные получены в результате опроса более 500 жителей городов и сел Башкирии, который провела Контрольно-счетная палата республики с 5 по 18 августа 2019 года.

Около 65% респондентов отметили большое количество выбоин и наличие колеи на дорожном покрытии.

47% жителей Башкортостана считают принимаемые итоги ремонтных работ автомобильных дорог не соответствующими качеству, 28% — замечают, что дороги приходят в негодное состояние менее чем через 3 года после ремонта, передает пресс-служба Контрольно-счетной палаты РБ.

Около 28% опрошенных заявили о несвоевременном проведении ямочного ремонта, 24% — о несвоевременной уборке снега в зимний период.

Наряду с этим 45% пользователей отметили достаточную оснащенность дорог информационными указателями перед пересечениями и развязками, в то же время 35% респондентов сочли ее достаточной только на основных дорогах.

60% респондентов считают информацию о том, кто содержит дорогу, достаточной, а 21% — излишней и необходимой лишь на основных дорогах.

30% опрошенных считают низкое качество автодорог основной причиной ДТП.

Напомним, ранее Башкирия заняла первое место по числу погибших в ДТП в ПФО.