Глава Совета по правам человека уйдет в отставку

Глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов может уйти в отставку в связи с достижением предельного возраста для госслужбы.

Как передает «Интерфакс» слова источника, вероятным кандидатом на его пост может быть председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев. У Кремля претензий к работе Фадеева нет, добавляет издание.

Информацию об уходе Федотова подтвердила член СПЧ Ева Меркачева.

Михаилу Федотову 70 лет, он возглавляет Совет по правам человека с осени 2010 года.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года президенту России будут представлены рекомендации по совершенствованию антиэкстремистского законодательства. Их разработают по итогам заседания комиссии президентских советов по взаимодействию с религиозными объединениями и правам человека.

