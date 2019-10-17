Глава Совета по правам человека уйдет в отставку
Глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов может уйти в отставку в связи с достижением предельного возраста для госслужбы.
Как передает «Интерфакс» слова источника, вероятным кандидатом на его пост может быть председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев. У Кремля претензий к работе Фадеева нет, добавляет издание.
Информацию об уходе Федотова подтвердила член СПЧ Ева Меркачева.
Михаилу Федотову 70 лет, он возглавляет Совет по правам человека с осени 2010 года.
Ранее сообщалось, что до конца 2019 года президенту России будут представлены рекомендации по совершенствованию антиэкстремистского законодательства. Их разработают по итогам заседания комиссии президентских советов по взаимодействию с религиозными объединениями и правам человека.
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