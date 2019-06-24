В Грузии заявили, что страна является безопасной для россиян

Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе в интервью грузинской телекомпании Imedi заявил, что страна является безопасной для россиян и других туристов.



Он отметил, что Грузия собирается поднять тему приостановки авиасообщения между страной и РФ на ближайшей встрече спецпредставителя грузинского премьера по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе со статс-секретарем, замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным в Праге, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Грузия может потерять $750 млн из-за отсутствия туристов из России.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. Решение объяснили заботой о безопасности российских туристов из-за массовых антироссийских акций в стране.