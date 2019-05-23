В Казани на два месяца ограничат движение транспорта по улицам Качалова и Ипподромной

В Казани со следующей недели введут ограничение движения транспорта по улицам Качалова и Ипподромной.

Ограничение будет действовать с 27 мая до 27 июля. Движение транспортных средств будет запрещено по улице Качалова, на участке от улицы Газовой до улицы Ипподромной, и по улице Ипподромной в районе пересечения с улицей Качалова.

В мэрии уточнили, что ограничение связано со строительством тепловода.



Напомним, что с 20 по 24 мая в Казани ограничено движение транспорта по улице Бичурина. Дорога будет временно перекрыта из-за проведения финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

