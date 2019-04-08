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Мэр Нижнекамска рассказал подробности создания в городе полилингвального образовательного центра

17:44, 08.04.2019 1
Мэр Нижнекамска рассказал подробности создания в городе полилингвального образовательного центра
Фото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района

В Нижнекамске полилингвальный образовательный центр появится на базе новой школы, которую построят специально в рамках проекта по созданию полилингвальных комплексов, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района.

Инновационный образовательный центр в Нижнекамске откроется в 2022 году. В состав комплекса, кроме школы, включат базовые детские сады. Полилингвальный комплекс объединит в себе новую образовательную школу, которую построят в 31-м микрорайоне города, четыре дошкольных образовательных учреждения и гимназию №32.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани будет построено два полилингвальных комплекса: один на базе 165-й школы, второй — в жилом комплексе «Казань XXI век». Для них будет создан единый загородный кампус на базе бывшей «Рыбацкой деревни» в Арском районе.

ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:55
    наконец-то. как же хорошо это.
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