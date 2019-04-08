Мэр Нижнекамска рассказал подробности создания в городе полилингвального образовательного центра

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района

В Нижнекамске полилингвальный образовательный центр появится на базе новой школы, которую построят специально в рамках проекта по созданию полилингвальных комплексов, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района.

Инновационный образовательный центр в Нижнекамске откроется в 2022 году. В состав комплекса, кроме школы, включат базовые детские сады. Полилингвальный комплекс объединит в себе новую образовательную школу, которую построят в 31-м микрорайоне города, четыре дошкольных образовательных учреждения и гимназию №32.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани будет построено два полилингвальных комплекса: один на базе 165-й школы, второй — в жилом комплексе «Казань XXI век». Для них будет создан единый загородный кампус на базе бывшей «Рыбацкой деревни» в Арском районе.