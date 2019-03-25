Бывший сотрудник СБУ признался в работе на Россию

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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров признался в работе на российские спецслужбы.

Как он сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», с 1999 до 2018 год являлся сотрудником Службы безопасности Украины. С апреля 2014-го Прозоров «добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие РФ в получении информации».

В ходе беседы он представил несколько документов, подтверждающие его работу в СБУ, пишет «РИА Новости».

Также Прозоров сообщил, что к катастрофе самолета Boeing в Донбассе имеет отношение украинская сторона.

