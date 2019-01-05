На трассе в Башкирии автобус столкнулся с легковым автомобилем

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе регионального значения в Башкирии, в результате аварии пострадали два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД Башкортостана.

По данным Госавтоинспекции, столкновение произошло в Белебеевском районе возле деревни Булановка.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажирка получили травмы. В автобусе находились 22 пассажира и два водителя, из их числа никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Инспекторы поясняют, что автобус двигался по маршруту Белебей — Стерлитамак, при этом само транспортное средство из Казани.