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На трассе в Башкирии автобус столкнулся с легковым автомобилем

22:54, 05.01.2019

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе регионального значения в Башкирии, в результате аварии пострадали два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД Башкортостана.

По данным Госавтоинспекции, столкновение произошло в Белебеевском районе возле деревни Булановка.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажирка получили травмы. В автобусе находились 22 пассажира и два водителя, из их числа никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Инспекторы поясняют, что автобус двигался по маршруту Белебей — Стерлитамак, при этом само транспортное средство из Казани.

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