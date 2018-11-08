В Госдуме предложили обязать чиновников ухаживать за бездомными

В Госдуме предложили обязать чиновников ежегодно проходить стажировку в социальных, реабилитационных и благотворительных учреждениях.

С соответствующим обращением к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой планирует обратиться депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов. По его мнению, данная мера должна коснуться прежде всего госслужащих социальной сферы, пишет News.ru.

К инициативе парламентария подтолкнул скандал, связанный с заявлением директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких.

«Общественность была потрясена высказываниями свердловской чиновницы о том, что «государство никому ничем не обязано», сделанными во время официального разговора о воспитании подрастающего поколения. Граждане справедливо возмущаются — служащий, который наделен полномочиями для заботы и защиты людей, не должен позволять себе поведение, которое может спровоцировать народное негодование. Более того, чиновники обязаны не понаслышке знать социальные отрасли, которыми им доверено заниматься», — сообщил Милонов.

Ранее Глацких на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста и извинилась.



Подробнее о скандале — в материале «Реального времени».