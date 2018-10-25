В Удмуртии хотят отменить для пожарных и почтовиков льготы по транспортному налогу

Фракция КПРФ в Госсовета Удмуртии выступила против повышения в республике транспортного налога и отмены льгот. Законопроект, поступивший в республиканский парламент из правительства региона, они считают плохо продуманным. По нему льгот по транспортному налогу, в частности, лишаются нештатные пожарные формирования, которые занимаются тушением пожаров в сельской местности.

«Отменяется льгота нештатных пожарно-спасательных формирований. Это одно из направлений. Во всех муниципальных образованиях, кроме районных центров, они нештатные пожарные формирования, которые в деревнях гасят пожар. У них есть автомобили. Если сейчас налоговую льготу отменить, мы что с вами получим? На сегодняшний день пока пожарное формирование выезжает из райцентра, доезжает, а где-то и дорог нет, эти нештатные пожарные формирования уже успевают локализовать пожар. В том виде законопроект, я считаю, нельзя принимать», — отметил в ходе пресс-конференции депутат Петр Басов.

Согласно опубликованному проекту закона, предлагается признать утратившими силу ряд положений, в частности касающиеся льгот для нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарных автомобилей, транспорта, обслуживающего объекты почтовой связи в сельской местности, а также профессиональные образовательные организации, организации для детей-сирот.



При этом руководитель фракции Алексей Конорюков добавил, что повышение транспортного налога для автобусов приведёт к удорожанию билетов для пассажиров. Кроме того, это явно не добавит перевозчикам интереса работать на и так убыточных сельских маршрутах.