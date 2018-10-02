В Госсовете РТ предложили усовершенствовать законодательство в области проведения митингов

Необходимо проработать вопрос совершенствования законодательства о проведении митингов, заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку депутат, член партии «Единая Россия» Ильдар Шамилов.

По его мнению, необходима удобная площадка, где граждане смогут высказывать свое мнение.

«Это место должно быть социально удобное для людей, это должно быть в шаговой доступности. Никакой опасности нет в том, что человек высказывает свое мнение, если оно не идет на разжигание расовой и национальной вражды», — цитирует депутата ИА «Татар-информ».

Ранее Госдума РФ обязала организаторов уведомлять об отмене митингов не позднее, чем за сутки.