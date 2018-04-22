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МО Кукморский муниципальный район РТ

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МО Кукморский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Кукморский район» является город Кукмор. В Кукморском районе 30 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Заместитель района, Исполнительный комитет района, Аппарат района, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата.

Руководитель — Димитриев Сергей Димитриевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Кукмор
  • Адрес: 422110, пгт.Кукмор, ул.Ленина, 13
  • Телефон: (84364) 2-60-51
  • Email: kukmara@tatar.ru
  • Сайт: kukmor.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 22.04.2018

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