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Видеоопрос: «Какую сумму вы готовы потратить на новогодние подарки родным и близким?»

07:00, 21.12.2019
Видеоопрос: «Какую сумму вы готовы потратить на новогодние подарки родным и близким?» Фото: Антон Журавлев

До Нового года остается совсем немного времени — во всяком случае для того, чтобы подобрать подарки всем, кого нам хотелось бы поздравить. Самое время узнать у жителей Казани, какой бюджет они закладывают на эти цели.

«Какую сумму вы готовы потратить на новогодние подарки родным и близким?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у прохожих на казанских улицах.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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