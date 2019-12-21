Видеоопрос: «Какую сумму вы готовы потратить на новогодние подарки родным и близким?»
До Нового года остается совсем немного времени — во всяком случае для того, чтобы подобрать подарки всем, кого нам хотелось бы поздравить. Самое время узнать у жителей Казани, какой бюджет они закладывают на эти цели.
«Какую сумму вы готовы потратить на новогодние подарки родным и близким?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у прохожих на казанских улицах.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым