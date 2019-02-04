Хедхантинг федерального уровня: охота на лидеров приближается к финалу

В ПФО состоялся полуфинал конкурса «Лидеры России», который, как лакмусовая бумага, выявляет эффективных управленцев по всей стране

Фото: Предоставлено пресс-службой конкурса управленцев «Лидеры России». На фото - Наталья Баландина, Владимир Мау и Дмитрий Азаров

В выходные в Приволжье почти полтысячи участников демонстрировали лидерские способности, навыки вести переговоры с конкурентами и работать в команде. В столицах Самарской и Нижегородской области выявляли финалистов федерального конкурса управленцев «Лидеры России». Этот конкурс проводится второй год подряд и по праву именуется «карьерным лифтом». Причем лифтом весьма скоростным: по итогам прошлого года двое из сотни финалистов стали губернаторами регионов РФ, еще несколько титулованных лидеров заняли посты в региональном правительстве и топ-менеджменте крупных национальных компаний.

Диагностика лидерства



Полуфиналы проводятся поочередно в каждом из девяти федеральных округов (впереди — выявление лидеров в Санкт-Петербурге и Москве). Участники, успешно прошедшие сито полуфинала, 13 марта встретятся на завершающем туре в Сочи.

От ПФО на конкурс было подано свыше 42 тысяч заявок, на полуфинал был приглашен лишь каждый сотый участник: организаторы отобрали 434 участника, что в полтора раза превышает показатели других федеральных округов, за исключением Центрального и Северо-Западного. Учитывая большое количество претендентов на победу, приволжский полуфинал разделили на две площадки: нижегородскую и самарскую. Кстати, эти области оказались лидерами по числу участников: Нижний Новгород представляют 20,5% конкурсантов, а Самару — 14%. На третьей и четвертой строках расположились республики Башкортостан и Татарстан, где лидерский вызов приняли 11,5 % и 9,7% полуфиналистов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — не только радушный хозяин приволжского полуфинала, но и наставник конкурса, готовый в течение года оказывать финалистам консультативную помощь в реализации их проектов.

Слова поддержки он нашел и для полуфиналистов. В первый конкурсный день Азаров посвятил участникам не менее 2 часов, встретившись сперва с конкурсантами своего региона, а затем произнеся напутственные слова всем 220 участниками самарского полуфинала.

«Самара заняла первое место в ПФО по активности подачи заявок на данный конкурс. Я даже считаю, что мы по этому показателю опережаем Москву, если соотнести количество конкурсантов с численностью населения области. Самарская земля богата талантливыми амбициозными и ответственными управленцами. И вы это сегодня в очередной раз доказываете»,— обратился губернатор к конкурсантам из своего региона. — А еще у нас самый высокий процент IT-специалистов среди участников, прошедших в полуфинал. Интернет-технологии — это сфера, в которой действительно нужны лидеры».

Далее Дмитрий Азаров вывел свою формулу лидерства. По его мнению, это прежде всего ответственность руководителя за свои действия, порученное дело и коллектив, который он возглавляет. В лидерский рецепт входят также инициативность, компетентность, здоровые амбиции и готовность перенимать чей-то успешный опыт. «Нет ничего зазорного в том, чтобы учиться у коллег. Я и моя администрация тоже знакомимся с опытом соседних регионов», — заверил губернатор.

«Хороший кейс получится»

То ли в шутку, то ли всерьез предложил участникам продумать межрегиональное авиасообщение Воронеж — Самара ректор РАНХиГС Владимир Мау, опоздавший на церемонию почти на час. Оказалось, что он накануне был в Воронеже, и пока с пересадкой через Москву летел до конкурсной площадки, его рейс успели трижды перенести из-за погодных условий.

Пока спикер добирался, Дмитрий Азаров продолжал держать внимание аудитории, подробно рассказывая об успехах области и задачах, к которым предстоит приложить дополнительные усилия.

Из положительного отметил снижение закредитованности региона, уменьшение госдолга. Со слов самарского лидера, это делается без сокращения (а местами — даже с увеличением финансирования) социальных проектов. По оценке агентства инвестиционных инициатив, в 2018 году Самара была в седьмом десятке по инвестиционной привлекательности. Сегодня региону удалось подняться на 17 позиций вверх и продолжается работа над повышением этого показателя.

«Это не мечты, а планы, имеющие под собой ресурсное обеспечение. Мы развиваем 12 национальных проектов, под которые привлечено 15 млрд рублей. А в целом в регион на начало 2019 года привлечено порядка 21 млрд рублей», — привел внушительные цифры Азаров.

Далее он плавно перешел к точкам роста. Как показали опросы населения, многие самарцы ратуют за улучшение системы здравоохранения. Тема качества и доступности медицинских услуг обошла по популярности даже такую извечную проблему, как ЖКХ.

Дмитрий Азаров подробно остановился на этой теме: «Проверив медицинские данные прошлых лет, мы обнаружили серьезные угрозы, которые были замаскированы предыдущим правительством. Так, по уровню смертности трудоспособного населения от сердечно-сосудистых заболеваний мы оказались вовсе не на безопасной зеленой отметке, как это ранее преподносилось, а в зоне высокого риска. Чтобы быть на хорошем счету в федеральном центре, наши предшественники просто занижали этот показатель, указывая в качестве причины смерти не основное, а сопутствующие заболевания. Но одна из сторон лидерства — объективная оценка. Только отдавая себе отчет о реальном состоянии дел, можно принять верное решение. Мы прекратили игнорировать и преуменьшать серьезность проблемы, мы признали ее и начали решать».

В подтверждение своих слов спикер упомянул два вновь отстроенных сердечно-сосудистых центра, планы по открытию 13 новых ФАП, а также запуск по Самарской области 45 первичных онкокабинетов (онкологические заболевания стоят на втором месте по уровню смертности в субъекте). Еще в медицинских планах до 2021 года — налаживание электронной записи к врачам, чтобы жители могли забыть об очередях в поликлинику.

Глава региона пообещал, что очередей будет меньше и в детские сады. В общей сложности планируется в течение года реконструировать и отстроить с нуля 28 детских садов. Таких темпов по запуску дошкольных заведений в истории области не наблюдалось. Это своеобразный рекорд, но главное — это позволит молодым родителям вернуться к работе и тем самым повысить качество жизни.

«В решении экономических и социальных задач мы планируем опираться на таких лидеров, как вы», — подытожил Дмитрий Азаров.

Система адаптируется под лидеров

К участникам конкурса управленцев в области относятся более чем серьезно, это в беседе корреспонденту «Реального времени» подтвердила и Наталья Баландина, руководитель Департамента государственной службы и кадров администрации губернатора Самарской области.

— Наталья, ведется ли коммуникация с полуфиналистами и финалистами прошлогоднего конкурса управленцев? Следите ли за их дальнейшими успехами?

— С финалистами мы поддерживаем тесную связь, многие из них осуществляют проекты высокого регионального уровня, взаимодействуют с профильными министрами области. Они всегда могут обратиться к нам со своими инициативами, предложениями по развитию в различных областях экономики и социальной сферы и получить поддержку. Полуфиналистов тоже не забываем, они могут обращаться в администрацию за консультативной и иной помощью. На базе «Лидеров России» у нас сформировался своеобразный деловой клуб — площадка, где участники активно обмениваются информацией и предложениями, совместно реализуют проекты. Сейчас клуб насчитывает порядка 110 участников.

— Можно ли назвать управленческий конкурс своеобразной системой отбора кадров для правительства Самарской области?

— Конкурс выявляет самых достойных кандидатов, которых мы с радостью готовы пригласить в свою команду. Ведь преодолеть конкурсные испытания и добраться до финала способны действительно только самые сильные участники — с широкими знаниями и компетенциями, с лидерской хваткой и целеустремленностью. Разумеется, они очень нужны нам, и мы прикладываем все усилия, чтобы финалисты «Лидеров России» пришли работать в правительство области, направив свои усилия на благо родного региона. К полуфиналистам мы тоже внимательно присматриваемся, благодаря данному конкурсу у каждого профессионала появляется реальная возможность, с одной стороны, получить объективную и авторитетную оценку своих компетенций, а с другой — проявить себя и сесть в «карьерный лифт». И мы на уровне администрации показываем, что в регионе есть все условия, чтобы плодотворно и эффективно работать. При появлении вакансий уровня руководителей отделов и ведомств в госструктурах, мы зачастую в первую очередь обращаемся именно к банку данных конкурса «Лидеры России». Сразу после победы в прошлогоднем конкурсе Сергей Гурцев получил должность руководителя Департамента молодежной политики, сейчас он является заместителем министра образования Самарской области.

На вопрос, как вчерашние бизнесмены адаптируются к работе в госаппарате, «главная по самарским кадрам» ответила, что уместнее говорить об адаптации самой системы под управленцев новой формации, а не наоборот. «Чтобы реагировать на современные вызовы, власть начинает перенимать модели и стратегии, свойственные эффективным бизнесменам, учится слаженной командной работе. И те бизнесмены, которые приглашаются в администрацию области, становятся проводниками перемен», — сказала Наталья Баландина.

На то, что лидеры — главные действующие лица не только на данном конкурсе, но и за его пределами, сделал упор в своей речи и ректор российской академии народного хозяйства Владимир Мау.

«Кто-то ошибочно считает, что конкурс «Лидеры России» — это своеобразный отбор кандидатов будущими работодателями. Нет, все ровно наоборот: это успешные конкурсанты выбирают, к кому пойти, и именно за них борются будущие работодатели уровня федерального и региональных правительств», — пояснил Владимир Александрович.

В какой-то мере это относится и к нему самому. Академия РАНХиГС является одним из операторов конкурса и предоставляет победителям возможность пройти обучение по выбранной управленческой программе. На эти цели каждый из сотни финалистов получит грант в 1 миллион рублей. Таким образом, помимо перспектив карьерного роста, у участников есть и существенный материальный стимул.