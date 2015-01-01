Абдуллин vs Метшин: Осыпание фасадов соципотечных домов
В конце мая текущего года на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин поднял тему соципотечных домов, которые, несмотря на относительно недавнюю сдачу, уже нуждаются в капитальном ремонте. Тогда градоначальник раскритиковал качество работы Госжилфонда. Скандал коснулся 10 соципотечных домов. Свою позицию по этому поводу высказал и сам Госжилфонд в лице Талгата Абдуллина, который справедливо указал на то, чтоконтроль за данными объектами вела и сама мэрия.
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