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Убийство предпринимателя на Завойского

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Убийство предпринимателя на Завойского
Фото: Фото: Ирина Плотникова

23 мая, около 11:00 на первом этаже дома №17 по ул. Завойского обнаружили тело мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями. Убитым оказался казанский предприниматель и дольщик ЗАО "Защита" Вячеслав Липатов. По подозрению в убийстве был задержан его старый партнер по бизнесу Станислав Перцев.

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