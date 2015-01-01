Убийство предпринимателя на Завойского
Сюжет 13 материалов
23 мая, около 11:00 на первом этаже дома №17 по ул. Завойского обнаружили тело мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями. Убитым оказался казанский предприниматель и дольщик ЗАО "Защита" Вячеслав Липатов. По подозрению в убийстве был задержан его старый партнер по бизнесу Станислав Перцев.
- 24 мая, 16:35 9 Расстрел на Завойского: «Стас на такое пойти не мог!» В поселке Мирный, где жил «стрелок» со «Стечкиным», его знают как дружелюбного и бесконфликтного человека
- 23 мая, 17:17 9 Расстрел на Завойского: кому перешел дорогу дольщик скандального ЗАО «Защита»? Соседи убитого в стиле «лихих 90-х» предпринимателя говорят, что у него не было врагов