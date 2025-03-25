Эксперты посчитали, во сколько обойдется поход на культурные мероприятия в Татарстане в 2025 году

В Татарстане 25 марта отмечался День работника культуры. В честь этого эксперты Bankiros.ru выяснил, сколько выходит поход в театр, кино и музеи на двоих человек. Стоимость рассчитали из ежемесячного мониторинга Росстата о средних ценах.



Регион Кино, 2 билета Театр, 2 билета Музей, 2 билета Цена в 2025 году Цена в 2024 году Республика Татарстан 789 2041 410 3240 2699

Для расчета эксперты взяли по два билета на каждое мероприятие. В 2025 году поход в кино на двоих в Татарстане придется потратить 789 рублей, это дешевле чем в республике Марий Эл на 118 рублей (907 рублей). Самым дорогим развлечением в данном списке является театр— билеты на двоих стоят 2041 рубль. Вариантом бюджетного развлечения является— музей, за билеты в этом году нужно отдать 410 рублей, что дороже чем Чувашской республике на 23 рубля (387 рублей).

В результате общая стоимость культурных мероприятий 2025 году в Татарстане составляет 3240 рублей, что на 541 рубль больше чем в прошлом году — 2699 рублей.

Азалия Ахмадиева