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За прошедшие сутки в России потушили девять лесных пожаров

13:52, 13.10.2024
За прошедшие сутки в России потушили девять лесных пожаров
Фото: Реальное время

В России за прошедшие сутки потушили девять лесных пожаров в пяти регионах. В настоящее время продолжается тушение 26 пожаров в шести регионах.

В тушении участвуют:

  • 874 человека;
  • 140 единиц техники;
  • восемь воздушных судов.

Авиационный мониторинг ведут семь воздушных судов.

В Забайкальском крае для помощи в тушении привлечен 281 работник Авиалесоохраны из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.

Режим ЧС введен в трех регионах, а особый противопожарный режим действует в 33 субъектах.

С начала года 69% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Дарья Пузикова

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