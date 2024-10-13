За прошедшие сутки в России потушили девять лесных пожаров
В России за прошедшие сутки потушили девять лесных пожаров в пяти регионах. В настоящее время продолжается тушение 26 пожаров в шести регионах.
В тушении участвуют:
- 874 человека;
- 140 единиц техники;
- восемь воздушных судов.
Авиационный мониторинг ведут семь воздушных судов.
В Забайкальском крае для помощи в тушении привлечен 281 работник Авиалесоохраны из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.
Режим ЧС введен в трех регионах, а особый противопожарный режим действует в 33 субъектах.
С начала года 69% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
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