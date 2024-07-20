Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность, воздух прогреется до +29 градусов

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Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, локально возможен град. Максимальная температура воздуха днем — от +24 до +29 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В Казани ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха днем — от +26 до +28 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе на юге европейской части России жара пойдет на спад.