Премьер Украины сообщил о повреждении 37 оборонных предприятий

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате ударов повреждены 37 предприятий оборонной промышленности на территории страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению, — сказал он.

Он добавил, что предприятия по производству вооружений и военной техники, расположенные на территории Украины, ежемесячно наращивают объемы производства.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Baykar собирается завершить строительство завода по производству беспилотников на Украине через 1,5 года.



В июне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил предоставить точные координаты завода по строительству танков, который немецкий Rheinmetall планирует возвести на Украине.

— Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине завод по производству танков. Прошу вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо! — написал Медведев на немецком в своем Twitter.

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Максим Кокунин