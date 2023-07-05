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Экзаменационный отдел ГИБДД Казани приостановит работу на день

17:15, 05.07.2023 1
Экзаменационный отдел ГИБДД Казани приостановит работу на день
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Экзаменационный отдел Госавтоинспекции Казани приостановит работу на один день, 6 июля. Об этом сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД России по городу.

Приостановка работы связана с отключением электроэнергии для планового вывода в ремонт электросетевого оборудования. По обычному графику она возобновится с 7 июля в здании по ул. Модельной, 10.

Казанцы могут предварительно записаться в режиме онлайн через портал госуслуг.

Фото: realnoevremya.ru/Кристина Миронова

Госавтоинспекция Казани 25 июня приостанавливала прием граждан в связи с техническими работами в центре обработки данных МВД России.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:36
    Бывает.
    Рабочая ситуация.
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