Экзаменационный отдел ГИБДД Казани приостановит работу на день

Экзаменационный отдел Госавтоинспекции Казани приостановит работу на один день, 6 июля. Об этом сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД России по городу.



Приостановка работы связана с отключением электроэнергии для планового вывода в ремонт электросетевого оборудования. По обычному графику она возобновится с 7 июля в здании по ул. Модельной, 10.

Казанцы могут предварительно записаться в режиме онлайн через портал госуслуг.

Фото: realnoevremya.ru/Кристина Миронова

Госавтоинспекция Казани 25 июня приостанавливала прием граждан в связи с техническими работами в центре обработки данных МВД России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко