Нового обращения Путина в ближайшее время не будет

Нового обращения президента России Владимира Путина в ближайшее время не будет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин в своем обращении сегодня утром призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства». Полный текст — в материале «Реального времени».

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