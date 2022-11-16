Новости общества

09:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Пентагона заявил о решимости защищать Польшу и НАТО

08:41, 16.11.2022
Глава Пентагона заявил о решимости защищать Польшу и НАТО
Фото: flickr.com

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с польским вице-премьером Мариушем Блащаком заявил, что Вашингтон будет защищать Польшу и НАТО.

— Мы провели телефонный разговор с польским министром Блащаком. Обсудили ситуацию, связанную с ракетным обстрелом Польши. Я заверил его в решимости США защищать Польшу и НАТО, — написал Остин в своих социальных сетях.

Глава Пентагона отметил, что министры обороны обеих стран договорились плотно координировать свою работу с союзниками по альянсу относительно следующих шагов.

Самолет НАТО, находившийся в воздушном пространстве Польши, отследил траекторию ракеты, которая попала на территорию государства. Данные переданы Варшаве и альянсу. Польская сторона заявляет, что в ходе «многочасового массированного обстрела» территории Украины «в 15.40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также