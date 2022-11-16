Глава Пентагона заявил о решимости защищать Польшу и НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с польским вице-премьером Мариушем Блащаком заявил, что Вашингтон будет защищать Польшу и НАТО.

— Мы провели телефонный разговор с польским министром Блащаком. Обсудили ситуацию, связанную с ракетным обстрелом Польши. Я заверил его в решимости США защищать Польшу и НАТО, — написал Остин в своих социальных сетях.

Глава Пентагона отметил, что министры обороны обеих стран договорились плотно координировать свою работу с союзниками по альянсу относительно следующих шагов.

Самолет НАТО, находившийся в воздушном пространстве Польши, отследил траекторию ракеты, которая попала на территорию государства. Данные переданы Варшаве и альянсу. Польская сторона заявляет, что в ходе «многочасового массированного обстрела» территории Украины «в 15.40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики».

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Илина Хакимова