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Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

06:29, 12.08.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 12 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Максимальная температура воздуха днем составит +23—28 градусов. В Казани прогнозируется от +25 до +27°С. В Набережных Челнах потеплеет до +23—26 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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