Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
В пятницу, 12 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Максимальная температура воздуха днем составит +23—28 градусов. В Казани прогнозируется от +25 до +27°С. В Набережных Челнах потеплеет до +23—26 градусов.
Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.
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