Россия доставила на Украину 18,8 тысячи тонн гуманитарной помощи

Со 2 марта текущего года Россия доставила на Украину 18,8 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Помимо этого, проведены 992 гуманитарные акции. Из них две прошли за последние сутки в Харьковской области. В ходе мероприятий мирные граждане получили 76 тонн гуманитарной помощи, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как уточнил Мизинцев, за минувшие сутки поступило 129 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в подконтрольные российским вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей Украины.

Сегодня генерал-полковник сообщил, что на выезде из Днепра через Кайдакский мост боевики батальонов территориальной обороны пропускают мирных граждан в направлении ДНР и Харьковской области только за фиксированную плату — $200 с одного человека. Сам же мост заминирован украинскими боевиками.

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Диана Жиленкова