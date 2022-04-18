За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали более 12 тысяч человек

За сутки из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР эвакуировали в Россию 12 066 человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С начала спецоперации ВС России эвакуировали уже 863 676 человек, из которых 158 172 ребенка. Начиная со 2 марта на Украину доставили 12 909,8 т гуманитарной помощи, проведено уже 854 гуманитарных акции, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

По данным военного ведомства, киевские власти блокируют в морских портах 76 иностранных судов. В заложниках у националистов находятся 6 208 иностранных граждан из девяти стран.



Вчера официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские спецназовцы освободили в Мариуполе заложников, которых удерживали украинские нацисты в турецкой мечети.

Татьяна Леухина