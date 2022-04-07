Дипломат предупредил о «разрушительных» последствиях при отстранении России от СПЧ

Отстранение России от участия в Совете по правам человека (СПЧ) может быть разрушительным для ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.



7 апреля генеральная Ассамблея ООН проголосует по проекту резолюции США и других западных стран о приостановке участия России в СПЧ. Полянский считает, что «западные страны хотят подорвать институты ООН под ширмой наказания России»:

— Поступая так, они [западные страны] рискуют разрушить фундамент текущей многосторонней системы, которая появилась после Второй мировой войны и уберегает мир от третьей мировой войны, — приводит его слова ТАСС.

Зампредставителя при всемирной организации напомнил, что Америка вышла из СПЧ в 2018 году и вернулась туда лишь спустя три года, так что «США нельзя считать борцом дела СПЧ».

Фото: wikipedia.org / Ludovic Courtès

Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявлял, что Россия считает невообразимыми попытки Запада исключить ее из Совета ООН по правам человека. Он отмечал, что Россию теоретически можно исключить из СПЧ ООН, но нельзя из Совета Безопасности.

Маргарита Головатенко