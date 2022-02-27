Столтенберг: заявления России о силах сдерживания показывают серьезность ситуации
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что заявления России о силах сдерживания показывают серьезность ситуации. Об этом сообщает ТАСС.
Он добавил, что альянс наращивает поставки Украине противовоздушных и противотанковых систем. Кроме того, Столтенберг заявил, что полностью доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросе ведения переговоров в Гомельской области в Белоруссии.
Сегодня президент РФ Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. По его словам, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России.
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