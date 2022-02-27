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Столтенберг: заявления России о силах сдерживания показывают серьезность ситуации

18:04, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Столтенберг: заявления России о силах сдерживания показывают серьезность ситуации
Фото: wikipedia.org

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что заявления России о силах сдерживания показывают серьезность ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что альянс наращивает поставки Украине противовоздушных и противотанковых систем. Кроме того, Столтенберг заявил, что полностью доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросе ведения переговоров в Гомельской области в Белоруссии.

Фото: nato.int

Сегодня президент РФ Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. По его словам, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 фев
    Видимо он таким образом в гости нас приглашает. А мы ведь придём. Мы некогда никому не отказывали.
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