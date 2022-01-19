В Татарстане мужчина задолжал по алиментам почти 500 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане суд признал виновным 32-летнего местного жителя, который задолжал по алиментам более 480 тысяч рублей, Буинская городская прокуратура поддержала обвинение, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По решению суда мужчина был обязан каждый месяц выплачивать на содержание малолетних детей 1/3 и 1/4 заработка, но с мая по август 2021 года он не оказывал детям никакой материальной помощи, уклоняясь от уплаты налогов.

Суд приговорил татарстанца к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: прокуратура РТ

В прошлом году суд обязал татарстанца начать выплачивать долг по алиментам, переваливший за 700 тысяч рублей.

Российский президент Владимир Путин в конце декабря 2021 года подписал пакет законов о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Сейчас предусмотрены наказания в виде исправительных и принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей в России составляет 176 млрд рублей.

Маргарита Головатенко