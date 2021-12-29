Жители Татарстана погасили задолженность по налоговым платежам на сумму более 20 млн рублей

Фото: УФНС России по РТ

В текущем году на дорогах Татарстана в результате проведения совместных рейдов налоговой службы, ГИБДД и судебных приставов-исполнителей задержали 683 автомобиля физических лиц — должников. Об этом сообщили в УФНС России по РТ.

Общая сумма задолженности по налоговым платежам составила свыше 25 млн рублей. Из них более 20 млн рублей погасили в результате работы рейдов.

Фото: УФНС России по РТ

В УФНС России по РТ напомнили о важности своевременной уплаты налогов, которая позволит избежать ситуаций, когда имущество может быть изъято и реализовано.

В прошлом месяце сообщалось, что жители республики заплатили 6 из 8,1 миллиарда рублей имущественных налогов.

Диана Жиленкова