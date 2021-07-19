В челнинском дельфинарии родился южноафриканский морской котик

В дельфинарии Набережных Челнов родился южноафриканский морской котик. Об этом сообщается в instagram-аккаунте дельфинария.

Котик появился на свет в начале июля и весил при рождении примерно 1,2 кг. Спустя 2 недели его вес увеличился до 1,6 кг, это говорит о том, что малыш развивается нормально.

Мама малыша Ванесса и папа Элио родом из Уругвая. Последние четыре года они живут в дельфинарии Челнов. Рождение морского котика в неволе — событие крайне редкое. В дельфинарии автограда это происходит впервые.



В мае в зоопарке под Казанью родился кенгуру-альбинос.