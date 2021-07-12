В Татарстане за сутки зарегистрировали 52 новых случая коронавируса — это максимум с марта

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки коронавирус выявили у 52 человек. Это максимум с марта. Из новых случаев два — завозные, 50 — контактные. 24 пациента госпитализированы, остальные лечатся дома.

Всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 22 957 случаев COVID-19.



В Казани за минувшие сутки выявили 18 заболевших коронавирусом, в Набережных Челнах — 17, в Тукаевском районе — пять. В Азнакаевском, Муслюмовском и Нижнекамском районах РТ зафиксировали по два новых случая COVID-19, в Аксубаевском, Актанышском, Елабужском, Лаишевском, Лениногорском и Мензелинский — по одному.



Вылечились от коронавируса за последние сутки шесть татарстанцев, всего — 20 455.

Скриншот/yandex.ru/covid19

Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на утро 12 июля читайте в подборке «Реального времени».