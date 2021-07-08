В Казани утвердили требования к городским пляжам

Мэрия Казани утвердила правила содержания пляжей в городе. Перечень опубликован в сборнике документов исполкома города.

Согласно правилам, на одного человека должна приходиться площадь не менее 8 кв.м, в детском секторе — 4 кв.м на ребенка. На пляжах должно быть несколько зон: отдыха, обслуживания, спортивная, детская, озеленения и дорожки. Границы зоны купания должны обозначаться опознавательными знаками.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На пляже обязательно должны быть фонтанчики с питьевой водой, кабины для переодевания, туалеты, контейнеры и урны для мусора. Уборка территории должна проводиться каждый день, мусор должен вывозиться. Контейнеры для мусора нужно устанавливать вне зоны отдыха. Они должны располагаться на бетонированных площадках с удобными подъездами. На прилегающей территории должны быть парковки. В зону купания не должны допускаться транспортные средства (лодки, катера, суда), за исключением средств спасательной службы.

В конце июня в мэрии Казани сообщили, что на 28 июня пляжи «Озеро Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье» не прошли проверку на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Купание в них запрещено. Всего в столице Татарстана определили пять пляжей: озеро Комсомольское, Локомотив, Нижнее Заречье, озеро Глубокое и озеро Большое Лебяжье.