За сутки в России зафиксировали 13 510 случаев заражения коронавирусом
За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 13 510. Общее количество зараженных увеличилось до 5 193 964, сообщили в оперативном штабе РФ.
Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 986 и достигло 4 792 169 человек.
Умерло за сутки 399 человек. Всего скончалось 126 073 пациентов.
Алексей НечаевОбществоМедицина
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