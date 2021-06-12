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За сутки в России зафиксировали 13 510 случаев заражения коронавирусом

11:11, 12.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 13 510 случаев заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 13 510. Общее количество зараженных увеличилось до 5 193 964, сообщили в оперативном штабе РФ.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 986 и достигло 4 792 169 человек.

Умерло за сутки 399 человек. Всего скончалось 126 073 пациентов.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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