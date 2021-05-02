С 3 мая Италия начнет обновлять туристические визы гражданам России

3 мая, в понедельник, Италия начнет обновлять свои туристические визы гражданам России. За новым документом могут обратиться россияне, у которых срок действия шенгенской визы типа С истек с 1 января 2020 года.

Срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться не ранее 1 июня 2021 года, сообщается на сайте Генерального консульства Италии в Москве.

Россиянам напомнили, что в связи с действующими коронавирусными ограничениями срок выдачи новых виз может достигать 10 рабочих дней.

«Согласно п. 6 ст. 14 Визового кодекса ЕС, стандартные требования относительно необходимого пакета документов на подачу могут быть частично изменены (напр., относительно представления авиабилетов и/или броней гостиниц), при условии верного использования ранее выданных виз», — говорится в сообщении Генконсульства.

Фото: pixnio.com

Обладателям виз напомнили, что они должны соблюдать действующие ограничения на совершение поездок: на сегодняшний день они не имеют права на въезд в Италию или на территорию стран-участниц Шенгенского соглашения.

Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года.



Татьяна Демина