Разработчики «Спутника V» подадут иск против бразильского регулятора

Фото: Максим Платонов

На бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa планируют подать в суд разработчики вакцины «Спутник V» за распространение ложной информации, сообщается в официальном Twitter-акаунте вакцины.

«После того, как бразильский регулирующий орган Anvisa признал, что он не тестировал вакцину «Спутник V», мы намерены инициировать в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации», — написали в Twitter.

Ранее утверждалось, что регулятор не получал образцы вакцины для тестирования и «не проводил тест на реплицированный аденовирус». Это заявил менеджер отдела лекарственных средств и биологических продуктов Anvisa Густаво Мендес, сообщает ТАСС.

Алексей Нечаев