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Житель Салмачей пожаловался на отсутствие пешеходного перехода на участке дороги в 1 км

20:55, 04.04.2021
Житель Салмачей пожаловался на отсутствие пешеходного перехода на участке дороги в 1 км
Фото: instagram.com

Житель казанского поселка Салмачи в Instagram пожаловался на отсутствие пешеходного перехода на участке дороги. По его словам, на участке нет ни тротуара, ни знака «уступи дорогу».

Проблемный участок — с поворота на улице Мира до остановки 1-я Зеленая, то есть на протяжении одного километра.

«Водители совсем не уступают, приходится буквально бросаться под машины с ребенком для того, чтобы перейти дорогу», — написал автор поста.

Ранее сообщалось о строительстве дороги до Богородского и далее до трассы М-7. Дорога должна решить проблемы жителей Пестречинского района, которые ездят на работу в Казань. Также на этом направлении живут около 100 тысяч казанцев из поселков Салмачи, Вишневка, Привольное, Алтан, Вознесенское и других.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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