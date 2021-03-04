В Челнах начали отбирать педагогов в строящуюся полилингвальную школу

В Набережных Челнах начали отбирать будущих учителей в строящуюся полилингвальную школу. Начальник управления образования города Рустем Хузин и директор полилингвальной школы в Набережных Челнах Азат Галиев провели встречу со студентами Набережночелнинского педагогического университета.

Первая встреча прошла в формате самопрезентации. Студенты пятого курса факультета педагогики и психологии по специальности «Начальное образование и иностранный язык» и студенты четвертого курса индустриально-педагогического колледжа, которые хотели бы работать в будущей школе, рассказали о своих успехах, достижениях в научной, общественной, творческой жизни. Многие из них свободно владеют тремя языками: татарским, русским, английским.

Фото: gisu.tatarstan.ru

Следующим этапом отбора учителей в школу станет практическая часть. Студенты покажут открытые уроки в МБОУ СОШ №39, сообщается на сайте вуза.

Напомним, что полилингвальный комплекс, где обучение будет проходить на трех языках — русском, татарском и английском, в Набережных Челнах рассчитан на 1 224 ученика. Сдать его должны в октябре 2021 года.



Ольга Плешкова