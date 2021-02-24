В Минэнерго опровергли повышение тарифов на тепло и электричество из-за утильсбора

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стоимость тепла и электроэнергии не изменится из-за повышения утилизационного сбора.

Он отметил, что цены на электрическую энергию подлежат полному государственному регулированию и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов в рамках предельных уровней, определенных Федеральной антимонопольной службой. Тарифы могут меняться только в соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ при одобрении правительства РФ.

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«В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации рост цены (тарифа) на э/э населения в 2021 году в среднем не превысит 5%. Таким образом, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения», — приводятся слова Шульгинова на сайте ведомства.

Ранее появилась информация, что в России могут увеличиться тарифы на тепло и электроэнергию. Причина — увеличение утильсбора на технику для горных работ. Сообщалось, что сборы на спецтехнику могут повысить в 2—4 раза, на автомобили — на 25%.

Ольга Плешкова