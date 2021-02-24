В России могут увеличиться тарифы на тепло и электроэнергию

В России могут увеличиться тарифы на тепло и электроэнергию. Об этом говорится в письме замглавы Минэнерго Анатолия Яновского в Минэкономики и Минпромторг.

По данным «Известий», причина в увеличении утильсбора на технику для горных работ. Сборы на спецтехнику могут повысить в 2—4 раза, на автомобили — на 25%.

«Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию»,— говорится в письме замглавы Минэнерго Анатолия Яновского в Минэкономики и Минпромторг.

Напомним, что Минпромторг России предложил в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утильсбора на легковые машины и грузовики. Согласно документу, базовую ставку для легковых машин предлагается увеличить с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков — со 150 до 187,5 тысячи рублей.

Ольга Плешкова