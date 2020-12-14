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Славутский стал лауреатом специальной премии «Золотая маска» за «выдающийся вклад в театральное искусство»

22:14, 14.12.2020
Славутский стал лауреатом специальной премии «Золотая маска» за «выдающийся вклад в театральное искусство»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Художественный руководитель Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова Александр Славутский попал в число лауреатов специальной премии «Золотая маска» «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Об этом сообщается на сайте Союза театральных деятелей России.

В список лауреатов также вошли режиссер народный артист РСФСР Алексей Бородин, режиссер народный артист РФ Кама Гинкас, народный артист РСФСР Андрей Мягков, народная артистка РСФСР Ольга Яковлева.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре организаторы национальной театральной премии «Золотая маска» объявили номинантов премии по итогам сезона 2019—2020. Среди них — два спектакля из Татарстана. Шесть номинаций у Альметьевского татарского драматического театра за постановку «Королевство кривых». Три номинации получил спектакль «5 mm/h» казанской творческой лаборатории «Угол».

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан
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