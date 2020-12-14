Путин подписал указ о праздновании 100-летия ПАО «Туполев» — его филиал есть в Казани

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия с основания конструкторского бюро ПАО «Туполев». Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству Путин поручил за шесть месяцев образовать и утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, предусмотрев в нем мероприятия по увековечению памяти академика Андрея Туполева.

Андрей Туполев. Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в июне новым гендиректором компании «Туполев» назначен 54-летний выходец из Казани Ронис Шарипов. Также в Казани есть филиал ПАО «Туполев» — Казанский авиационный завод (КАЗ) имени С. П. Горбунова.