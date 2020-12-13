В Поволжье на смену аномальным холодам придет тепло

В Приволжском Федеральном округе России с 17 декабря ожидается существенное потепление. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Уже в середине недели температура будет на 2-4 градуса выше нормы на Средней Волге, а на Нижней Волге — около нормы. Заметное повышение», — приводит слова метеоролога ТАСС.

Ранее Вильфанд заявлял, что на востоке европейской части России ожидаются температурные аномалии, и что холоднее всего будет в Татарстане.

Маргарита Головатенко