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В Поволжье на смену аномальным холодам придет тепло

09:19, 13.12.2020
В Поволжье на смену аномальным холодам придет тепло
Фото: pikist.com

В Приволжском Федеральном округе России с 17 декабря ожидается существенное потепление. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже в середине недели температура будет на 2-4 градуса выше нормы на Средней Волге, а на Нижней Волге — около нормы. Заметное повышение», — приводит слова метеоролога ТАСС.

Ранее Вильфанд заявлял, что на востоке европейской части России ожидаются температурные аномалии, и что холоднее всего будет в Татарстане.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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