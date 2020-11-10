Из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань в новогодние праздники увеличат количество поездов

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В новогодние праздники, с 25 декабря по 10 января, увеличится количество поездов дальнего следования, курсирующих в Казань из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Миндортранс Татарстана.

По прогнозам экспертов, пик на отправления в столицу Татарстана и другие города России придется на 29 и 30 декабря. Возвращаться туристы будут 8 и 9 января.

Дополнительные поезда будут курсировать также в Ижевск, Киров, Курск, Архангельск и другие города. В случае высокого спроса на направления поезда оснастят дополнительными вагонами.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал, почему россиянам следует посетить республику.

