Исследование: какие предприятия МСБ открывались в Казани в сентябре

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам сентября 2020 года предприниматели Казани чаще всего открывали заведения в сфере общественного питания (15%) и продуктовые магазины (11%). Об этом говорится в исследовании, которое основано на данных «МТС Кассы».

Фото: пресс-служба МТС

Третьими по популярности стали магазины игр и рыбные лавки — по 9% от общего числа сентябрьских стартапов.

В Казани к онлайн-кассе от МТС чаще всего подключались компании, занимающиеся розничной торговлей. Помимо выше перечисленных, это были магазины одежды (7%) и магазины тканей (3%).

В целом почти 40% всех открывшихся в сентябре казанских предприятий работают в сфере ретейла.



Ранее аналитики сообщили, что татарстанский малый бизнес оказался в лидерах по темпам восстановления в России.