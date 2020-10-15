Исследование: какие предприятия МСБ открывались в Казани в сентябре
По итогам сентября 2020 года предприниматели Казани чаще всего открывали заведения в сфере общественного питания (15%) и продуктовые магазины (11%). Об этом говорится в исследовании, которое основано на данных «МТС Кассы».
Третьими по популярности стали магазины игр и рыбные лавки — по 9% от общего числа сентябрьских стартапов.
В Казани к онлайн-кассе от МТС чаще всего подключались компании, занимающиеся розничной торговлей. Помимо выше перечисленных, это были магазины одежды (7%) и магазины тканей (3%).
В целом почти 40% всех открывшихся в сентябре казанских предприятий работают в сфере ретейла.
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